Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля

Подпись исполнителя на двух документах при этом существенно отличается.

Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой забора материала 2 апреля, а потом поменял документ на аналогичный, но с датой забора 5 апреля.

Подпись исполнителя на двух документах при этом существенно отличается, хотя указан один и тот же человек.

Дата забора материала - 2 апреля

Дата забора материала - 5 апреля

Клиника, где утром 5 апреля сдавал на камеры кровь Владимир Зеленский, принадлежит его стороннику Андрею Пальчевскому.

Напомним, что президент Петр Порошенко утром 5 апреля сдавал кровь на НСК "Олимпийский" для четырех учреждений - двух частных и двух коммунальных. Подробнее об этом читайте в статье "Бой баночками": как кандидаты анализы сдавали".