«Бой баночками»: как кандидаты анализы сдавали

Противостояние между двумя участниками второго тура президентских выборов наконец-то перешло из онлайна в оффлайн. Правда, пока сами кандидаты так и не встретились. Зато решили анализами помериться. Владимир Зеленский бросил вызов Петру Порошенко и предложил перед дебатами сдать анализы, дабы убедиться, что никто из них не злоупотребляет наркотиками или алкоголем, как поговаривают в соцсетях. Президент неожиданно согласился играть в этом спектакле. Похоже, новые политтехнологи президента, о которых тоже пишут в сети, не просто рекомендовали Петру Алексеевичу ввязаться в это шоу, но и переигрывать своего оппонента на его поле. Во всяком случае, процесс сдачи анализов Порошенко был намного зрелищнее, чем у Зеленского.

Фото: Макс Требухов

Вся кровь Владимира Зеленского

Хотя Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому сдать анализы вместе в НСК «Олимпийский», последний отказался. Еще накануне политконсультант "зеленого" кандидата Дмитрий Разумков заявил о «заангажированности госструктур и определенной зависимости от представителя властей». «Олимпийский» находится в собственности государства и под управлением Министерства молодежи и спорта. Потому ЗЕкоманда предложили альтернативу – «независимую лабораторию» Eurolab. Президент клиники, а по совместительству телеведущий Андрей Пальчевский некогда блистал на канале «Прямом» – главном рупоре команды Петра Порошенко, а сейчас публично агитирует за Владимира Зеленского.

Прессе сообщили, что в эту лабораторию Зеленский приедет в восемь утра, но он, оказалось, ранняя пташка.

Фото: Макс Требухов

Владимир Зеленский появляется на дворе лаборатории в 7:36 в сопровождении охраны. Актер все еще не носит деловых костюмов – на нем синяя водолазка в тон с лоферами, черные джинсы и такого же цвета куртка.

Зеленского уже ждали десятки телекамер. Охранники знают, как с ними справиться и быстро проводят Зеленского в приемную. Общение с прессой обещают после сдачи анализов.

Фото: Макс Требухов

На ресепшене Зеленский знакомится со своим доктором – Владиславом Кирякуловым. На сайте Eurolab указано, что Кирякулов – массажист, доктор по общей гигиене и фельдшер. В прошлом – участник украинского кулинарного шоу «МастерШеф – 8» и актер сериала «Сваты» (в кино, которое снимала «Студия Квартал 95», он сыграл эпизодическую роль).

– Нам нужно сдать анализ крови. Скажите, пожалуйста, как вы переносите забор крови? Есть ли у вас аллергия на спирт? – спрашивает Кирякулов.

– Та я нормально все… А что вы вначале спросили?

– Как вы переносите забор анализа на кровь?

– С вены? Берите!

Зеленский подписывает соглашение на исследования наркотических веществ в крови и отправляется в кабинет. Журналистов туда не пускают, хотя самые дерзкие фотографы не сдаются. Но в борьбе с охранниками проигрывают все. Дальнейшие события мир узнает только из трансляции в соцсети.

– Парни, подождите, – останавливает своих телохранителей Зеленский. – Пускай фотографируют, пофоткают три штучки, и мы закроем. Нормально?

Нехотя охранники соглашаются. На несколько секунд, правда, и быстро закрывают дверь.

Фото: Макс Требухов

В комнате остаются Зеленский, доктор Владислав Кирякулов, фотограф Зоя Шу и девушка, которая ведет трансляцию на страницу ЗЕкоманды в Facebook.

Зеленский садится в кресло, засучивает рукава, доктор готовит его к забору крови. За дверью тем временем идут громкие споры.

– А что они там кричат? – спрашивает кандидат.

– Они возмущаются, – отвечает сотрудница пресс-службы.

– Так дайте им сфоткать. Откройте, хай сфоткают.

– Не сейчас, – вмешивается в разговор фотограф.

– Тогда ладно, – машет рукой Зеленский.

Доктор вводит иглу под кожу и начинает брать кровь из вены. Зеленский не выдерживает споров охранников с фотографами.

Фото: EPA/UPG

– Ну пустите, потому что так громко кричат. Пока еще не всю взяли (кровь, – LB.ua). Юра, пусти, пожалуйста. Ну некрасиво.

Несколько фотографов таки прорываются и успевают сделать заветные кадры.

Доктор заканчивает брать кровь и интересуется состоянием пациента.

– Спать хочу.

– Ну такая кровопотеря, – ищет причину фотограф.

Зеленский смеется.

– Не поэтому. Я поздно заснул.

Фото: EPA/UPG

Врач сжалился и таки дает воды кандидату, который до анализов не мог пить. Кирякулов делает пометки на бумажках и бирках. Обещает результаты за три дня.

– Очень неплохо мы Eurolab прорекламировали, - говорит Зеленский.

– Не то что... Это просто замечательно! – вторит ему довольный доктор. – Такой рекламы у нас еще не было. На высшем уровне.

– Я не могу понять: позвали нас на НСК «Олимпийский». Какая там лаборатория?

– Ну там да. Там вообще…

– Там ничего нету. Я не понимаю, что произошло.

– Почему именно туда позвали?

– Просто потому, что не хочет кто-кто (не буду вас подставлять).

– Но утро у меня просто шикарное, – не скрывает эмоций доктор. – Мои родители вас очень любят. Все передачи… Ну я тоже, конечно.

– Спасибо. Я пришел к тому возрасту, когда мне говорят: «Мои родители вас очень любят».

Врач смущается. Заканчивает делать надписи на пробирке. Затем просит Зеленского указать адрес электронной почты, куда отправят результаты. Кирякулов относит анализы в лабораторию и просит Зеленского пока подождать в кабинете.

– Можно утренний спич, – говорит представительница пресс-службы, которая ведет прямую трансляцию.

– … желаю, чтобы вы просыпались с кофе, со спортом и чтобы редко сдавали анализы.

Возвращается врач, передает слова охранников с просьбой к Владимиру еще подождать. В это время телохранители отгоняют операторов от двери и просят всех журналистов выйти на улицу.

Фото: Макс Требухов

Когда Зеленский выходит, в коридоре нескольким сотрудникам СМИ и блогерам удается прорваться к нему.

– Сколько еще видео запланировано? – спрашивает одна из коллег.

– Это же всегда импровизация.

Зеленский с помощью охранников таки протискивается на улицу. Здесь его окружают телекамеры.

– Мне очень приятно. «Прямой» канал. У меня еще никогда не было пресс-конференции по поводу анализов.

– Все бывает впервые, – выкрикивает журналист.

– Что сдавали? – вопрошает журналист.

– Сдал кровь. Всю кровь из меня выкачали. Но, слава Богу, её во мне много. Кровь молодая.

– Почему кровь нельзя было сдавать.

– На «Олимпийском»? Там нет лабораторий.

– Вы выбрали заведение вашего друга.

– Та нет. Я просто его знаю, я знаю и «Борис», и пана Пальчевского, еще есть «Синево». Мы говорим не о тех, кто берет кровь. Мы говорим о лаборатории. Непросто взяли кровь – здесь есть лаборатория.

Фото: EPA/UPG

Журналисты вспоминают и вчерашний пост в.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о необходимости сдавать на анализы волосы и ногти, чтобы получить точные результаты.

– Скажут – будем, – Зеленский убеждает, что готов сдать не только кровь.

– Есть ли еще условия для участия в дебатах? – раздается следующий вопрос.

– Во-первых, надо исполнять те условия, которые нам скажут, – Зеленский не заканчивает ответ. Его перекрикивают журналисты, пытаясь спросить о реальной готовности к дебатам и зачем на них Юлия Тимошенко.

– Ребята-ребята, – снисходительно обращается Зеленский. – Смотрите наши официальные обращения. И там будет вся информация.

– Если она откажется, вы придете или нет? – не сдается журналистка.

– Причем здесь это? Мы ее пригласили, потому что она заняла третье место. Я вас всех очень благодарю.

Последняя фраза становится сигналом для охранников, которые начинают оттеснять Зеленского. Журналистка “Прямого” канала пытается в последний раз.

– Это все превращается в цирк, – выкрикивает она.

– Я смотрю иногда ваш канал, – пытается держать себя в руках Зеленский, отвечая спокойным голосом. – Изредка. Мне сложно. Вы там обижаете мою семью.

– Никоим образом.

– Нет. Обижаете. Монтируете. Я - телевизионный человек.

– Мы лишь хотим задать вам несколько вопросов, как и все украинцы.

– Я прошу прощения: вы нас обижаете. Я не хочу, чтобы вас били.

Фото: Макс Требухов

Последний ответ Зеленского растворяется в гуле журналистских вопросов, коих накопилось немало. Охранники используют эту возможность, чтобы увести Зеленского к машине. Он уезжает на своем черном Mercedes. В этот раз кандидат в президенты поговорил с журналистами три минуты.

Эйфория Порошенко

Ещё за два часа до часа Ч – 9.00 утра, когда в медпункте НСК «Олимпийский» должен был появиться президент Украины Петр Порошенко, на входе в здание собралась длинная очередь журналистов.

Фото: Анна Стешенко

Внутри много охраны и традиционные для мероприятий гаранта «железные рамки». Примечательно, что многие представители прессы, хотя и подавали заявки на аккредитацию в Администрацию Президента, так и не нашли себя в списках, строго по которым пускали в зал. Это провоцировало скандалы и требования прессы пропустить их на мероприятие. В частности, среди тех, кого пытались не пустить, был телеканал «1+1», принадлежащий Игорю Коломойскому, в связях с которым постоянно обвиняют кандидата Владимира Зеленского.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

В самом зале почти 200 представителей СМИ вынуждены были тесниться на подиуме и исключительно за «оградительной лентой», чтобы подступиться к столу для будущего брифинга Порошенко было нельзя ближе чем на 10 м. На стене – экран, на который вывели картинку из соседнего кабинета, где уже стояла медицинская кушетка. Многие в ожидании главы государства шутили, мол, «такого реалити шоу с частичным оголением перед публикой украинская политика ещё не видела».

В 8.50 в зал зашла целая бригада медиков в спецодежде четырех лабораторий с чемоданчиками в руках. Тут же подтянулись по периметру охранники президента с черными зонтами в руках. В этом контексте вспомнилось, как во время одного из скандальных голосований в бытность спикерства Владимира Литвина, когда из депутатского зала в него летели яйца, охрана прикрывала главу Рады такими же зонтиками.

Фото: Анна Стешенко

Последним в зал зашел сам Петр Порошенко, сообщив, что настроение у него прекрасное. Далее вся медбригада и ПАП удалились в соседний кабинет, а журналисты внимательно наблюдали за происходящим с экрана. Для начала Порошенко подписал несколько документов о согласии на сдачу мочи, крови и волос для проведения анализа на наличие наркотиков и алкоголя.

Фото: Макс Левин

Затем Петр Алексеевич демонстративно встал, снял пиджак и закатал рукава сразу обеих рук рубашки. После того как он сел на кушетку и облокотил одну из рук на обыкновенный стул (почему-то с цветочным принтом, который бросался в глаза), «к делу» приступил первый врач. Но на этом процедура не закончилась. С другой стороны подступили ещё пару медиков, повторив манипуляцию уже со второй рукой президента.

Похоже, сами врачи переживали больше, чем Петр Алексеевич. Поэтому он пытался их подбодрить:

«Не расстраивайтесь, все будет хорошо... Видите, я внедряю новые традиции», – продолжал президент.

Фото: пресс-служба президента

Весь этот процесс занял почти десять минут.

По окончанию довольный Порошенко вышел к прессе, заверив, что чувствует себя сейчас просто «феерично». Он сразу подчеркнул, что в отличие от Зеленского (анализы которого обещают проверить за три дня), его – будут готовы уже сегодня. И вообще, с его слов, следовало бы принять закон, который бы обязал всех кандидатов в президенты проходить обязательную сдачу анализов и медосмотр.

Фото: EPA/UPG

Покончив с этой темой, он перешел на политику, вновь пригласив Зеленского на дебаты.

«Я очень рад, что Владимир Зеленский принял мое приглашение принять участие в дебатах. Ведь это не шоу, не спектакль, а право украинских граждан получить всеобъемлющую информацию о программах кандидатов», – заявил он, предложив провести сами дебаты в несколько этапов, включая обсуждение внешней политики, оборонной сферы, развития армии.

Предложение Зеленского, чтобы арбитром на дебатах была Юлия Тимошенко, он назвал «неуважением к избирателям, которые за нее проголосовали».

Фото: EPA/UPG

А отсутствие Зеленского на НСК «Олимпийский» прокомментировал для начала, пытаясь пошутить:

«Я прийшов, тебе нема», – процитировал он слова популярной украинской песни о том, где дальше «підманула, підвела».

«Но я надеюсь, что он все-таки доедет на НСК «Олимпийский» и дебаты состоятся», – сказал он перед тем, как покинуть зал.

Фото: Макс Левин

В течение последующих 20 минут пресса томилась в ожидании обещанных результатов экспресс-анализа. Наконец появился главный врач Киевской городской наркологической клиники Владимир Ярый, который и сообщил, что «предварительные результаты анализов показали: ни одного из психоактивных веществ найдено не было».

Впрочем, с его слов, больше времени понадобится для получения результатов анализа на наличие алкоголя в организме. Но и эти анализы также будут готовы в ближайшее время. Хотя анализ волос, который выявляет наиболее точно возможное употребление наркотических средств даже 90 дней назад, может занять несколько недель.

Фото: Макс Левин Владимир Ярый

«Но мы будем стараться и делать все возможное, чтобы ускорить этот процесс», – пообещал он.