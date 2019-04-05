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Арьев: Зеленский приехал сдавать анализы на автомобиле Коломойского

Авто принадлежит человеку из медиа-бизнеса группы "Приват".

Арьев: Зеленский приехал сдавать анализы на автомобиле Коломойского
Зеленский
Фото: EPA/UPG

Народный депутат от БПП Владимир Арьев заявил, что автомобиль, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал сдавать анализы, ранее принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому, а сейчас принадлежит человеку из медиа-бизнеса группы "Приват".

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке и опубликовал фото.

"И в завершение темы дня вишенка на торте или крышечка на баночке: автомобиль, на котором Зеленский приехал на анализы. АА2531ТА MERCEDES-BENZ S 600 2003 года выпуска, № кузова: WDВ2201761А366372. С 28.10.2017 владелец: Миндич Тимур Михайлович, куратор медиа-бизнеса в группе Приват", - сообщил Арьев.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Напомним, после публикации экзит-поллов лидеры президентской гонки Зеленский и действующий президент Петр Порошенко  в Украине обменялись уколами. Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского", а Зеленский в ответ припомнил  его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), уволенного из СНБО после оборонного скандала.

Ранее Коломойский говорил, что Украина "нуждается в миллионах Зеленских". Он также отмечал, что выдвижение Зеленского на президентские выборы "не является местью Порошенко за национализацию ПриватБанка".

Бизнесмен также отрицает, что спонсирует Зеленского.

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