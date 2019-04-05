​Штаб Порошенко заявил, что Зеленский сдал анализы понарошку, а не всерьез

Избирательный штаб Петра Порошенко считает, что кандидат в президенты, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский не выполнил свое обещание пройти медэкспертизу на алкогольную и наркотическую зависимость.

Об этом сообщил на брифинге внештатный советник Порошенко, спикер его избирательного штаба Олег Медведев, передают "Українськi Новини".

"Вопрос о необходимости сдачи анализов на алкоголь и наркотики поставил Владимир Зеленский. Какова была их мотивация - спросите у них. Порошенко к этой инициативе отнесся чрезвычайно серьезно, чего мы не можем сказать о самом инициаторе сдачи анализов и медицинских исследований... Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил свое обещание и не сдал анлиз так, как это предусмотрено медицинскими протоколами", - сказал он.

Медведев добавил, что собственник лаборатории, где Зеленский сдавал анализы, - его сторонник и назвал его "политически ангажированной звездой каналов Виктора Медведчука".

"Поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории смогут объективно рассмотреть результаты анализов Владимира Зеленского", - сказал он, отметив, что врач, непосредственно бравший анализы у Зеленского, снимался в его сериале "Сваты".

"Это еще раз ставит под сомнение серьезность этой акции и достоверность анализов", - отметил Медведев.

Он также сообщил, что Зеленский не сдал на анализы образец волос, который является "ключевым исследованием для выявление следов наркотических веществ, потому что в волосах они сохраняются около 90 дней".

"Это странное нежелание Владимира Зеленского сдать весь необходимый биоматериал вызывает, конечно, лишние вопросы, ненужные никому, а особенно - ему. Конечно, злые языки в Фейсбуке начинают уже высказывать разные подозрения. Поэтому наша позиция такова: если стадион, то стадион, а если анализы - то анализы. Этот вопрос нужно закрыть чем побыстрее, и в первую очередь в этом заинтересован сам кандидат Зеленский, который по собственной инициативе поставил этот вопрос. Никто его за язык не тянул... Если Зеленский сам предложил эту историю с анализами и сам поставил ее в повестку дня, то он должен сдать анализы не понарошку, а всерьез, и не выборочно, а сделать все, что необходимо по медицинскому протоколу, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости", - подчеркнул Медведев.

Он также заявил, что штабу Порошенко " немножко стыдно перед мировым сообществом за то, что в условиях серьезных внутренних и междунродных вызовов дискуссия идет не о содержательных вещах, а о крови, моче и волосах".

Напомним, в первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, лидируют Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть менее 16%). Второй тур состоится 21 апреля.

3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр. "Кандидаты должны пройти обязательно медицинскую экспертизу, чтобы показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов... Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

В ответ Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе. После этого Зеленский заявил, что хочет видеть ведущей Юлию Тимошенко. Порошенко также предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории.