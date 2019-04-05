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​Порошенко предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий

"Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это некрасиво".

Президент Петр Порошенко предложил своему конкуренту по второму туру выборов Владимиру Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий.

Об этом говорится в обращении к Зеленскому, которое было обнародовано ночью 5 апреля.

Президент сказал, что дебаты - это не страшно. "За свою жизнь я не один раз принимал вызовы. И не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов, смотрел в их глаза и не отворачивал взгляд. Таким должен быть Президент и Верховный Главнокомандующий", - сказал он.

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты", - говорится в коротком ролике Порошенко.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский", другим - прохождение медосмотра.

В ответ Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе.

После этого Зеленский заявил, что хочет видеть ведущей Юлию Тимошенко.

Официальные теледебаты на UA:Перший состоятся 19 апреля с ведущими Павлом Казариным и Мирославой Барчук.

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