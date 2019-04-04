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Супрун прокомментировала интерес общества к анализам и назвала наиболее подходящую лабораторию

Наиболее современное оборудование - в антидопинговом центре олимпийского комитета.

Супрун прокомментировала интерес общества к анализам и назвала наиболее подходящую лабораторию
Фото: 24tv.ua

Для достоверного подтверждения, употребляет ли человек наркотики или алкоголь, критически важным является способ проверки анализов. Об этом заявила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Когда внимание всего общества приковано к анализам, надо хорошо понимать, о чем будут свидетельствовать их результаты. И о чем нет", - заявила она.

По ее словам, существует не так много методов, которые могут дать правдивую оценку результатов, и не так много лабораторий, в которых есть возможность эти методы использовать.

"В Украине не так много лабораторий, которые могут провести такое исследование. Еще меньше - гарантировать, что оно будет проведено качественно. Наиболее современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета. Именно они регулярно работают со спортсменами для определения, употребляют они запрещенные вещества", - написала она в фейсбуке.

Глава Минздрава объяснила, что на этом оборудовании анализируют мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (1-2 раза в неделю) употребляет наркотики, такой метод это подтвердит.

Наличие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики. Для этого используют хроматографический метод. Вместе с тем он быстрее выводится из организма.

По словам Супрун, для основательного анализа необходимо специфическое оборудование. Процесс исследования длительный (2-3 дня), на основе аналитической химии. Все остальное, например тест-полоски, которые обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем.

"На спортивных соревнованиях существует практика сбора образцов анализов под наблюдением экспертов. Такие мероприятия осуществляются во избежание фальсификации или замены анализов", - подчеркнула и.о. министра.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК "Олимпийский". Одним из условий их проведения он назвал прохождение медосмотра.

Порошенко согласился на дебаты на стадионе и предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского".

Позже в штабе Зеленского сообщили, что их кандидат хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника Андрея Пальчевского.

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