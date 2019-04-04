Яценюк назвал переименование улицы в честь Маккейна правильным и важным делом

"Джон Маккейн был не просто нашим союзником, а родным собратом Украины".

Переименование улицы Ивана Кудри в улицу сенатора Джона Маккейна является важным шагом в декоммунизации Украины.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Память о сенаторе Джоне Маккейне наконец увековечена в Украине - появлением в Киеве улицы его имени. Улица, ведущая к бывшей площади Дзержинского, переименована в честь человека, который воевал с советской империей", - написал политик в своем Facebook 4 апреля.

Он подчеркнул, что Джон Маккейн был не просто союзником нашего государства, "а родным побратимом Украины": "Он был другом, уделял украинским вопросам много своего времени и сил. Более десятка раз он был в Киеве. Его законодательная и политическая поддержка до сих пор много значит для Украины и помогает в нашей борьбе за свободу".

Переименование бывшей улице Кудри в честь Джона Маккейна - символический акт декоммунизации Украины, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Улица, ведущая к бывшей площади Дзержинского, переименована в честь человека, который воевал с советской империей в небе, пережил плен промосковских коммунистов во Вьетнаме, - и до последнего вздоха продолжил борьбу за свободу народов, демократию и капитализм".

Арсений Яценюк выразил благодарность тем, кто реализовал эту инициативу: "Спасибо и своим однопартийцам, друзьям и коллегам, что ее поддерживали. Это - правильное и важное дело".

Напомним, с инициативой назвать именем сенатора Маккейна одну из центральных улиц столицы в Киевский городской совет обратилась в сентябре 2018 парламентская фракция "Народный фронт".

Сегодня Киевский городской совет 71-м голосом принял соответствующее решение и переименовал улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна.