Президент Петр Порошенко на НСК "Олимпийский" посетил тренировку украинской команды Invictus Games.

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Стадион, так стадион, готовимся. Очень приятно встретиться с украинской командой Invictus Games. Наши Герои в прекрасной спортивной форме!", - написал президент в своем телеграм-канале.

Фото: telegram.org/@PresidentPoroshenko

"Еще раз убедился в том, что эта команда непокоренных демонстрирует как надо любить Украину, жить полноценной жизнью. Вспоминаю с удовольствием наши встречи в Украине и Торонто, когда первая украинская делегация блестяще выступила и прославила Украину", - написал Порошенко в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского". После заявления главы государства о том, что завтра в медпункте "Олимпийского" он и второй кандидат в президенты - актер Владимир Зеленский - пройдут медосмотр, предполагалось, что территорию спорткомплекса проверяют перед прибытием Президента.

Позже в штабе Зеленского сообщили, что их кандидат хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника Андрея Пальчевского.