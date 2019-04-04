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НОТУ выбрала ведущих для официальных дебатов кандидатов перед вторым туром

Журналисты будут модерировать дебаты, назначенные ЦИКом.

НОТУ выбрала ведущих для официальных дебатов кандидатов перед вторым туром
Фото: InfoResist

Дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые 19 апреля будет транслировать Национальная общественная телерадиокомпания Украины, будут вести журналисты Павел Казарин и Мирослава Барчук. Об этом сообщает "Громадське".

По словам Казарина, речь идет именно об официальных дебатах между кандидатами, которые должны состояться в последнюю пятницу перед вторым туром выборов в 20:00.

"Мы не знаем, будут ли дебаты на "Олимпийском" считаться дебатами. Мы не знаем, на какой день их назначат", - сообщил журналист.

В НОТУ заявили, что готовы провести дебаты, однако вопрос должен согласовать ЦИК, в том числе и касательно финансирования. В Центризбиркоме предварительно отметили, что такой формат дебатов больше похож на агитацию, поэтому должен финансироваться из избирательного фонда кандидатов.

После оглашения результатов Национального экзит-пола вечером 31 марта президент Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром обязательно должны состояться дебаты между кандидатами в президенты. В тот же день Зеленский подтвердил готовность к дебатам с Порошенко, поставив при этом дополнительные условия для Порошенко, среди которых - проведение дебатов на стадионе "Олимпийский", медицинское освидетельствование кандидатов и извинение Порошенко перед Зеленский за слова о "марионетке Коломойского". Порошенко принял условие насчет места проведения дебатов, а также пригласил Зеленского сдать анализы утром 5 апреля в медчасти НСК.

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