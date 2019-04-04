В Коломые за полгода сожгли автомобили трех депутатов, горсовет попросил о помощи

В городе Коломыя Ивано-Франковской области за последние полгода сожгли автомобили трем депутатам. В связи с этим горсовет обратился к силовикам с просьбой о помощи.

15 ноября сожгли автомобиль депутата Сергея Лосюка ("Батькивщина"), 4 января - депутата Сергея Проскурняка ("Самопомощь"), 30 марта - депутата Любомира Бордуна ("Самопомощь"), говорится в обращении горсовета от 4 апреля к генеральному прокурору, главе СБУ и главе Национальной полиции.

Кроме того, с ноября 2014 года не установлены поджигатели имущества депутата Геннадия Романюка ("Народный контроль").

"Поскольку это уже третий сожженный автомобиль депутатов Коломыйского городского совета за последние шесть месяцев, то это говорит о том, что лица, совершающие данные уголовные правонарушения, чувствуют безнаказанность и бессилие правоохранительных органов, поскольку ни по одному уголовному производству не установлены виновные лица и не направлен ни один обвинительный акт в суд", - сообщили говорится в обращении.

Мэр Коломыи Игорь Слюзар в фейсбуке, комментируя это обращение, написал, что за поджогами могут стоять авторитеты из 90-х, сменившие "кожанки и биты на партбилеты и галстук".

Напомним, что в Киеве за последние два месяца сожгли два автомобиля депутату горсовета Владимира Назаренко.