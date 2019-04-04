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УНА-УНСО объявила о поддержке Порошенко во втором туре

"Да, у нас есть претензии к Порошенко. Но при всех его недостатках - он Президент".

УНА-УНСО объявила о поддержке Порошенко во втором туре
Фото: пресс-служба президента

Партия "УНА-УНСО" объявила о поддержке Петра Порошенко во втором туре выборов президента, которые состоятся 21 апреля.

Об этом говорится в заявлении этой политической силы.

"Да, у нас есть претензии к Петру Порошенко. Возможно, мы будем еще не раз зажигать шины и будем требовать от него действий против коррупционеров, предателей и других врагов украинского народа. Но при всех его недостатках - он Президент, при котором государство выстояло под российской нашествием и [при котором] сделано больше всего для развития украинского языка и культуры, становлению Православной церкви Украины", - заявила УНА-УНСО.

Партия считает, что Украине необходим президент, при котором страна продолжит курс на ЕС и НАТО. В Зеленском националисты сомневаются.

"Угроза избрания Владимира Зеленского - это не только угроза возвращения всевластия олигархов. Это прорыв «русского мира» в самое сердце Украинского государства - это реальная угроза реванша Москвы", - заявила партия.

Напомним, в первом туре за Зеленского проголосовали более 5,7 млн человек, за Порошенко - около 3 млн.

Всего на выборы пришли 18,9 млн человек.

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