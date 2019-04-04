Один из комитетов Сената США утвердил резолюцию против российской агрессии

Санкции против РФ будут продолжаться, пока российское поведение не изменится.

Комитет по иностранным отношениям Сената США рекомендовал к одобрению и утвердил резолюцию, призывающую усилить оборонную помощь Украине и поддерживающую отмену газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается на Facebook- странице посольства Украины в США.

Сенаторы призывают Президента США к срочному проведению совместной с американскими союзниками операции, связанной с обеспечением свободы навигации в Черном море. Таким образом, сторона США нацелена поддержать международно признанные границы, двусторонние договоренностей и принцип безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовского моря.

Соавторами документа являются около десяти сенаторов от Демократической и Республиканской партий. Они призывают Дональда Трампа воспользоваться положениями закона о бюджете США на нужды национальной обороны для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины, а также предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку политике безопасности Украины. Цель документа - укрепления морских возможностей Украины, предупреждение и отражение дальнейшей российской агрессии.

«Законодатели также обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации в море и береговой обороны. Отдельно сенаторы призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки», - указано в сообщении.

В документе подчеркивается, что санкции против РФ – следствие власти этой страны, они будут продолжать действовать и усиливаться, пока российское поведение не изменится.

Напомним, в феврале 2019 года группа сенаторов США представила законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также - за агрессию в Украине. Список санкций, предложенных сенаторами, разбит на две части.Первая -предусматривает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за рубежом". Вторая часть - санкции,направленные на инвестиции в российские СПГ -проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.