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Один из комитетов Сената США утвердил резолюцию против российской агрессии

Санкции против РФ будут продолжаться, пока российское поведение не изменится.

Один из комитетов Сената США утвердил резолюцию против российской агрессии
Фото: EPA/UPG

Комитет по иностранным отношениям Сената США рекомендовал к одобрению и утвердил резолюцию, призывающую усилить оборонную помощь Украине и поддерживающую отмену газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается на Facebook- странице посольства Украины в США.

Сенаторы призывают Президента США к срочному проведению совместной с американскими союзниками операции, связанной с обеспечением свободы навигации в Черном море. Таким образом, сторона США нацелена поддержать международно признанные границы, двусторонние договоренностей и принцип безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовского моря.

Соавторами документа являются около десяти сенаторов от Демократической и Республиканской партий. Они призывают Дональда Трампа воспользоваться положениями закона о бюджете США на нужды национальной обороны для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины, а также предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку политике безопасности Украины. Цель документа - укрепления морских возможностей Украины, предупреждение и отражение дальнейшей российской агрессии.

«Законодатели также обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации в море и береговой обороны. Отдельно сенаторы призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки», - указано в сообщении.

В документе подчеркивается, что санкции против РФ – следствие власти этой страны, они будут продолжать действовать и усиливаться, пока российское поведение не изменится.

Напомним, в феврале 2019 года группа сенаторов США представила законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также - за агрессию в Украине. Список санкций, предложенных сенаторами, разбит на две части.Первая -предусматривает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за рубежом". Вторая часть - санкции,направленные на инвестиции в российские СПГ -проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

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