ЦИК принял протоколы выборов от 111 из 199 округов

Официальные результаты должны быть объявлены до 10 апреля.

Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия к вечеру 3 апреля приняла оригиналы протоколов с мокрыми печатями от 111 из 199 окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Протоколы пришли от таких округов:

Винницкая область - 14 (Жмеринка), 17 (Ладижин) Волынская область - 21 (Ковель), 22 (Луцк), 23 (Маневичи) Днепропетровская область - 24 (Днепр, Самарский район), 25 (Днепр, Чечеловский район), 28 (Днепр, Новокодакский район), 29 (Слобожанское), 30 (Каменское), 31 (Кривой Рог, Покровский район), 32 (Кривой Рог, Довгинцовский район), 34 (Царичанка), 35 (Никополь), 36 (Павлоград), 37 (Кривой Рог), 38 (Новомосковск), 39 (Васильковка), 40 (Кринички) Донецкая область - 45 (Очеретино), 47 (Славянск), 48 (Краматорск), 50 (Покровск), 51 (Зайцево), 52 (Торецк), 57 (Мариуполь, Кальмиусский район), 58 (Мариуполь, Центральный район), 59 (Марьинка), 60 (Волноваха) Житомирская область - 62 (Житомир), 63 (Бердычев) Закарпатская область - 72 (Тячев) Запорожская область - 76 (Запорожье, Вознесеновский район), 79 (Васильевка) Ивано-Франковская область - 85 (Калуш), 87 (Долина), 89 (Снятын) Киевская область - 90 (Белая Церковь), 91 (Макаров), 92 (Узин), 93 (Мироновка), 96 (Вышгород) Кировоградская область - 100 (Бобринец), 101 (Голованевск), 102 (Знаменка) Луганская область - 105 (Новоайдаровский район), 106 (Северодонецк), 112 (Рубежное) Львовская область - 116 (Львов, Железнодорожный район), 119 (Броды), 122 (Яворов), 123 (Перемышляны), 126 (Стрый) Одесская область - 133 (Одесса, Киевский район), 134 (Одесса, Малиновский район), 135 (Одесса, Приморский район), 136 (Одесса, Суворовский район), 140 (Беляевка), 143 (Измаил) Полтавская область - 144 (Полтава, Шевченковский район), 146 (Кременчуг), 147 (Миргород), 148 (Лубны), 149 (Карловка), 150 (Горишние Плавни), 151 (Лохвица) Ровенская область - 152 (Ровно), 153 (Ровно), 154 (Дубно), 155 (Дубровица) Сумская область - 157 (Сумы), 158 (Белополье), 159 (Глухов), 160 (Шостка) Тернопольская область 163 (Тернополь), 164 (Збараж), 165 (Зборов), 167 (Чертков) Харьковская область - 168 (Харьков, Шевченковский район), 169 (Харьков, Киевский район), 172 (Харьков, Индустриальный район), 173 (Харьков, Слободской район), 174 (Харьков, Холодногорский район), 175 (Дергачи), 176 (Чугуев), 178 (Балаклия), 179 (Красноград), 180 (Золочев), 181 (Змиев) Херсонская область - 183 (Херсон, Корабельный район) Хмельницкая область - 187 (Хмельницкий), 188 (Хмельницкий), 190 (Шепетовка), 193 (Каменец-Подольский) Черкасский район - 194 (Черкассы, Приднепровский район), 197 (Канев), 198 (Смела), 200 (Умань) Черновицкая область - 203 (Новоселица) Черниговская область - 205 (Чернигов), 210 (Прилуки) Киев - 211 (Голосеевский район), 212 (Дарницкий район), 213 (Деснянский район), 215 (Деснянский район), 216 (Днепровский район), 217 (Оболонский район), 219 (Святошинский район), 220 (Подольский район), 221 (Печерский район), 222 (Соломенский район).

Прием протоколов, необходимых для установления официальных результатов выборов, продолжится 4 апреля.

Напомним, что по состоянию на вечер 3 февраля ЦИК также обработал 99,99% электронных протоколов, единственная заминка связана с Обуховом.

Эти протоколы свидетельствуют о победе в первом туре Владимира Зеленского, за которого проголосовали 30,24% избирателей. Во втором туре он встретится с Петром Порошенко, которого поддержали 15,95% избирателей.