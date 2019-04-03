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Епископом УПЦ МП стал брат наместника Троице-Сергиевой лавры

Семейство Голубок делает карьеру в Закарпатье, Москве и Архангельске.

Епископом УПЦ МП стал брат наместника Троице-Сергиевой лавры
Фото: news.church.ua

Синод УПЦ Московского патриархата 3 апреля избрал епископом Угольским, викарием Хустской епархии в Закарпатской области архимандрита Симеона (Голубку).

Об этом говорится на сайте УПЦ МП.

Его младший брат Парамон (Голубка) является архиереем Русской православной церкви. В феврале 2019 года стал наместником Троице-Сергиевой лавры под Москвой (крупнейший мужской монастырь в России) с титулом епископ Сергиево-Посадский. Он является викарием патриарха Московского и всея Руси.

Сестра Симеона инокиня Серафима - казначей Архангельской епархии РПЦ.

На этом же синоде УПЦ МП епископом Волновахским был избран архимандрит Амвросий (Скобиола), а епископом Згуровским - архимандрит Амвросий (Вайнагий).

Напомним, что УПЦ МП сейчас судится с Министерством культуры из-за названия. Она требует отменить приказ о проведении экспертизы, по результатам которой УПЦ МП включена в перечень организаций, подпадающих под действие закона о переименовании церквей.

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