СБУ совместно с правоохранителями Румынии и Германии провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению и ликвидации мощного международного канала контрабанды героина в Европу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Оперативники СБУ установили, что один из активных участников группировки планирует переместить оптовую партию героина с обустроенных в пограничье "транзитных баз" в Европу. Правоохранители задержали наркокурьера на Закарпатье накануне его выезда в ЕС", - рассказали в ведомстве.
30 марта во время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более 120 килограмм героина
По ценам "черного рынка" стоимость выявленного "товара" составляет почти 10 млн евро.
"Эта спецоперация стала очередным этапом обезвреживания транснационального наркотрафика, организованного связанными с международными террористическими организациями уроженцами одной из стран Юго-Западной Азии", - доложили в СБУ.
Изъятый сегодня героин был второй частью крупной партии, сообщил первый зампредседателя СБУ Павел Демчина в эфире телеканала "112 Украина".
Первую часть партии - 84 кг героина - задержали 4 марта на границе Украины с Румынией.