Сегодня ночью Украина переходит на летнее время

Стрелки часов в ночь на воскресенье нужно перевести на час вперед.

Украина в ночь с субботы, 30 марта, на воскресенье, 31 марта, перейдет на летнее время, что предусматривает перевод часов на один час вперед.

В Украине на летнее время переходят согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины».

Согласно постановлению Кабмина, время второго часового пояса (киевское время) ежегодно переводят в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на один час назад. При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.

Летнее время используется в почти 70 странах мира (в том числе почти во всех странах Европы). Однако 26 марта Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. В последний раз стрелки часов в ЕС переведут в 2021 году.

Решение Евросоюза может привести к тому, что перевод времени отменят и в Украине.

В северном полушарии переход на летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле. В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.

Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия.