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В Украине наступил "день тишины" перед выборами

С субботы запрещена политическая агитация.

В Украине наступил "день тишины" перед выборами
Фото: EPA/UPG

С субботы, 30 марта, запрещена предвыборная агитация на очередных выборах Президента Украины.

Такая норма предусмотрена законом "О выборах Президента Украины".

"Предвыборная агитация начинается кандидатом на пост Президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов. Предвыборная агитация в период избирательного процесса вне установленных сроков запрещается", - сказано в нем.

Под предвыборной агитацией имеется в виду любая деятельность с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата в Президенты.

В частности, запрещаются: публичные призывы голосовать или не голосовать за кандидата или публичные оценки деятельности кандидата; проведение собраний граждан и встреч с избирателями; концерты, спортивные соревнования, демонстрация телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке кандидата; проведение публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций о предвыборных программах и политической деятельности кандидатов.

Также запрещено: установление агитационных палаток; распространение печатных агитационных материалов с предвыборной агитацией, политической рекламы на носителях внешней рекламы; обнародование в СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, других публикаций и сообщений; проведение митингов, шествий, демонстраций, пикетов.

При этом к предвыборной агитации не относятся официальные сообщения о действиях кандидатов в Президенты, связанные с исполнением ими должностных полномочий.

С 29 марта СМИ запрещено распространять информацию о результатах социологических опросов относительно кандидатов в Президенты, а непосредственно в день голосования, 31 марта, результаты экзитполов можно обнародовать только по завершению голосования.

Как сообщалось, в избирательный бюллетень на выборы Президента 31 марта включены 39 кандидатов.

Официально результаты голосования должны быть установлены до 10 апреля включительно.

Если никто из кандидатов не наберет больше 50%, то на 21 апреля должен быть назначен второй тур выборов.

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Источник: "Українські новини"
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