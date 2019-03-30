Российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста, - адвокат

Российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, который после массовых обысков в Крыму находился в розыске.

Об этом всообщил крымский адвокат Эдем Семедляев, передает Крым.Реалии.

«Пока, к сожалению, его местоположение неизвестно. Я очень сильно опасаюсь за его жизнь и здоровье. Сегодня от моего коллеги мне стало известно, что он (Яячиков, – ред.) якобы находится в управлении ФСБ. Это ему сообщили следователи ФСБ. Я сразу же выехал туда, звонил дежурному, следователям, однако все начали открещиваться, что он находится там. После этого я позвонил на «горячую линию» ФСБ и прокуратуры Крыма и подал жалобу о том, что у меня есть обоснованные предположения, что он находится там и что к нему применяются непроцессуальные меры. Однако до настоящего времени у меня нет информации, где находится мой подзащитный. Единственное, сегодня обнаружили его автомобиль», – рассказал Семедляев.

Местонахождение Яячикова неизвестно с утра 27 марта, когда российские силовики пришли к нему домой для проведения обыска. В момент обыска Яячикова не было дома, силовики его разыскивали.

Вечером 28 марта супруга Яячикова Сусанна подала в российскую полицию заявление о похищении мужа.

Публичных комментариев представителей российской полиции по поводу исчезновения Яячикова и поданного по этому факту заявления, на данный момент нет.

29 марта арестованных в Крыму 23-х крымскотатарских активистов по второму симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» вывезли в Россию.

27 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал девятерых крымскотатарских активистов, задержанных ранее утром. 28 марта райсуд Симферополя арестовал еще 14 крымскотатарских активистов до 15 мая.