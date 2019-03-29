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Госкомтелерадио запретил ввоз 10 книг российских издательств

В изданиях деловой литературы упоминаются компании из санкционного списка, и цитаты Путина.

Госкомтелерадио запретил ввоз 10 книг российских издательств

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз из России 10 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Отказ дан на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина", ООО "Якаб Трейд", ООО "Эльга-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ 10 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - указано в сообщении.

Запрещенные книги изданы, в частности, крупными московскими издательствами ООО "Альпина Паблишер", ООО "Олимп-Бизнес", ООО "Манн, Иванов и Фербер".

"Это, в частности, книги по экономике и менеджменту, в которых рекламируется деятельность российских компаний, к которым в Украине применены экономические санкции. Также не разрешено ввозить в Украину с целью распространения переведенную с английского языка книгу Росса Геддеса "IPO и последующие размещения акций", в предисловии к которой российский издатель распространяет цитаты из выступлений президента страны-агрессора Путина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на этой неделе Окружной административный суд Киева отменил запрет на показ сериала "Сваты".

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