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​Под Киевом грузовик-ассенизатор после тройного ДТП влетел в гараж, пострадали две женщины

На дороге столкнулись Volkswagen Passat, Hyundai ix35 и ассенизатор ГАЗ.

​Под Киевом грузовик-ассенизатор после тройного ДТП влетел в гараж, пострадали две женщины
​Под Киевом грузовик-ассенизатор влетел в гараж
Фото: kiev.informator.ua

В пятницу, 29 марта, в селе Старые Петровцы Киевской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими - столкнулись Volkswagen Passat, Hyundai ix35 и ассенизатор ГАЗ.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 07:55 утра. По словам водителя Hyundai, он ехал в сторону Киева и притормозил перед пробкой. В этот момент в него врезался Volkswagen. От удара Hyundai выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся лоб в лоб с ассенизатором. После этого грузовик вылетел с проезжей части и протаранил гараж.

В результате аварии пострадали две женщины - пассажирки Hyundai. Их госпитализировали.

Фото: kiev.informator.ua

На месте работала полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента устанавливают правоохранители.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ночью в Киеве на проспекте Лобановского BMW разбил пять автомобилей.

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