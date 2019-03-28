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В Одессе открыли памятники Трампу и Ким Чен Ыну

Они сделаны из гипса и покрашены в "классический тоталитарный соцреалистический цвет".

Шуточные памятники президенту США Дональду Трампу и северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну таки появились на Александровском проспекте Одессы.

Как рассказал «Думской» автор памятников, художник Вадим «Bondero» Бондаренко, фигуры сделаны из гипса и покрашены в «классический тоталитарный соцреалистический цвет».

Фото: Думская

Фото: Думская

Сообщается, что на Александровском они простояли несколько часов, после чего отправились в Музей современного искусства, откуда летом поедут на выставку в Майями. 

"Сначала была арт-инсталяция в виде нарисованного бюста Трампа, а когда мы увидели интерес людей, решили сделать настоящие бюсты Трампа и Ына. Они стоят друг напротив друга, что символизирует переговоры между этими лидерами", - заявил Вадим Бондаренко.

Напомним, 21 марта в Киеве открыли памятник Александру Вертинскому.

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