Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Журналисты нашли у Зеленского виллу в Италии по соседству с российскими олигархами (обновлено)
Журналисты нашли у Зеленского виллу в Италии по соседству с российскими олигархами (обновлено)
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе с начала суток

Потерь среди ВСУ нет.

Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе с начала суток
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела: два - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского.

В полосе ответственности группировки "Север" боевики применили минометы калибра 82 мм - в районе Крымского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

"Подразделения ВСУ дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.

Напомним, всреду, 27 марта, российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также