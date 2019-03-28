Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе с начала суток

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела: два - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского.

В полосе ответственности группировки "Север" боевики применили минометы калибра 82 мм - в районе Крымского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

"Подразделения ВСУ дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.

Напомним, всреду, 27 марта, российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.