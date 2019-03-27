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День в зоне ООС прошел без потерь

Боевики совершили 7 обстрелов, главным образом - из запрещенных минометов.

День в зоне ООС прошел без потерь
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сегодня в течение дня боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В шести случаях боевики применили тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Обстрелов из минометов калибра 92 и 120 мм подверглись позиции украинской армии у населенных пунктов Опытное, Луганское, Крымское, Новоалександровка, Гнутово и Чермалык. Также зафиксирован огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил ответным огнем заставили противника прекратить обстрел, потери боевиков уточняются.

Напомним, накануне в зоне ООС было зафиксировано 23 обстрела, получил ранения один украинский военный.

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