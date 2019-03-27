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Зачем нужны лотки из железобетона

Без лотков из бетона не обойдется ни одно сооружение. К каждому зданию нужно подводить коммуникации, трубы, кабели, а также желоба для воды. Это должны быть высокопрочные конструкции, поэтому для их изготовления применяются тяжелые сорта бетона и специальная стальная арматура. Лоток должен быть надежным и долговечным, таким требованиям соответствует продукция компании «КОНКРЕЙТ ГРУП». Цены на фирменные изделия помогут сэкономить при строительных работах.

Железобетонные лотки помогают рационально использовать площади, сокращают затраты на сооружение конструкций. Лотки из железобетона устойчивы к коррозии, а также к перепадам температур. Конструкции устойчивы против землетрясений, материал не боится воздействия агрессивной химической среды, а также механических повреждений.

Виды железобетонных лотков

Лотки бывают разных видов, отличаются особенностями конструкции, назначением, способом размещения. Некоторые желоба предназначены для кабелей, защищая коммуникации от негативного воздействия внешней среды. Устанавливать бетонные лотки можно на рыхлом грунте, а также в промышленных цехах, производственных помещениях.

Для отвода талой, сточной или дождевой воды предназначены дренажные лотки. Они защищают от попадания воды в подвалы и на нижние этажи зданий. Высокопрочные изделия устанавливают на автодорогах, в промышленных помещениях. Конструкции выдерживают большие нагрузки, краевые лотки отводят воды от поверхности дороги. Используются железобетонные лотки для подземных каналов. Такие изделия отличаются высокой прочностью, устойчивостью к температурам и влаге. Лотки защищают трубы и провода от воздействия агрессивной среды, используются при подводе различных коммуникаций.

Просты в изготовлении и эксплуатации телескопические лотки, которые вставляются друг в друга, обеспечивая сток воды на более низкий уровень. Конструкция может иметь любую протяженность. Лотки и железобетона укладываются между колеями в метро или на железной дороге. Прочные конструкции используются на строительстве дорог, зданий, парковок и гаражей. Лотки защищают коммуникации от влаги, химического воздействия, механического повреждения.

Преимущества поставщика ЖБИ «КОНКРЕЙТ ГРУП»

Выбор качественных железобетонных конструкций – дело ответственное, эти изделия рассчитаны на длительные сроки службы, от их прочности и надежности зависит функционирование систем, иногда жизнь людей. Приобретать железобетонные изделия, в том числе лотки, нужно у надежных и проверенных производителей, таких как «КОНКРЕЙТ ГРУП». Изделия можно выбрать по каталогу и сделать заказ. Оплачивается покупка удобным для клиента способом, наличными или безналичными средствами. Цены указаны на сайте. Доставку в любой регион Украины осуществят известные транспортные компании. Для постоянных покупателей предусмотрены льготные условия.

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