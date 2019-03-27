​В четверг в Киеве до +7 градусов днем и до -4 ночью

Осадков в столице не прогнозируют.

В четверг, 28 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +5…+7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+10 градусов.

В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +3…+9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью мокрый снег, днем без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +4…+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.