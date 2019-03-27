Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения
Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

​В четверг в Киеве до +7 градусов днем и до -4 ночью

Осадков в столице не прогнозируют.

​В четверг в Киеве до +7 градусов днем и до -4 ночью
Фото: 24 канал

В четверг, 28 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +5…+7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+10 градусов.

В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +3…+9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью мокрый снег, днем без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +4…+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также