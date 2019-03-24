В понедельник в Киеве потеплеет до +10 градусов

25 марта в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью -1...+1 градус, днем +8...+10 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью -3...+3 градуса, днем +6...+12 градусов.

В Карпатах небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -3...+2 градуса, днем -2...+3 градуса.

В Моршине и Трускавце небольшой дождь, температура ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью -4...+3 градуса, днем +6...+12 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, лишь в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью -3...+3 градуса, днем +6...+11 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +2...-3 градуса, днем +7...+12 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Одесской и Николаевской областях днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью -1...+6 градусов, днем +7...+13 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью -2...+3 градуса, днем +8...+13 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +10...+12 градусов.