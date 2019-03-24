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40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области

Обвал породы произошел на глубине около 500 метров.

40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области
40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области
Фото: www.dtek.com

Во Львовской области на шахте "Надежда", подконтрольное Министерству энергетики и угольной промышленности, в результате обвала породы в ночь на 24 марта погиб горняк. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета и общественный активист Игорь Зинкевич.

"Ночью, около 3:00 на шахте "Надежда" произошел большой обвал. Погиб 40-летний мужчина из Червонограда, отец двоих детей - Лунич Ярослав", - говорится в сообщении.

Обвал произошел на глубине около 500 метров. Спасатели пытаются вытянуть тело горняка на поверхность.

По данным Зинкевича, в результате обвала больше никто не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины, сообщается на сайте Нацполиции Львовской области.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Полицейские проводят досудебное расследование.

Напомним, в феврале на шахте в Кривом Роге погибли два человека. Мастер и проходчик задохнулись газом, который скопился после взрыва породы.

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