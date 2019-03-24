Они участвовали в осаде украинских военных объектов в феврале-марте 2014 года.

Полиция Крыма объявила о подозрении двум лицам, которые участвовали в осаде украинских военных объектов во время аннексии полуострова в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Фото: npu.gov.ua Полиция Крыма объявила подозрение двум участникам оккупации полуострова

Согласно сообщению, в ходе следствия правоохранители получили достаточно доказательств причастности 49-летнего мужчины к участию в преступной группировке "Самооборона Крыма".

"Было установлено, что в феврале 2014 года он принимал активное участие в захвате здания ВР АР Крым, а следовательно - совершил действия, направленные на изменение границ территории Украины. Кроме того он принимал участие в осаде воинской части А-2398 полуострова и ее захвате", - говорится в сообщении.

Второй боевик также был участником так называемой "Самообороны Крыма".

"Кроме совершения действий, направленных на изменение границ территории Украины, 49-летний мужчина принимал участие в осаде Штаба ВМС Украины в городе Севастополе в течение марта 2014 года. В том же Севастополе боевик участвовал в захвате воинской части А-1668", - указано в сообщении полиции.

Обоим мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований ) и ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Святошинский районный суд установил, что операция по захвату Крыма российскими военными началась в декабре 2013 года, в ней участвовали 10,5 тыс. солдат.