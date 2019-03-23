В МВД считают, что "акция прошла спокойно и без нарушений".

В Киеве на Майдане Независимости прошла очередная акция "Национального корпуса" против хищений в оборонной сфере. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Александр Рудоманов

"На Майдан также пришло много пожилых людей и бездомных. Среди них были замечены люди с блокнотами со списками присутствующих. Активисты "Нацкорпуса" отделили их от основной массы живой цепью", - сообщил корреспондент.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Александр Рудоманов

Митингующие собираются пройти к Администрации президента траурной процессией в память о погибших на Донбассе. В пресс-службе "Нацкорпуса" сообщили, что проводить силовые акции 23 марта не планируют.

Обновление 16:30. Митингующие двинулись на Банковую, где обложили кордон силовиков перед Администрацией президента похоронными венками в память о погибших во время войны на Донбассе.

В акции приняли участие родственники погибших бойцов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В ходе акции случайно пострадала одна из руководителей полиции коммуникации.

Фото: Макс Требухов

Обновление 18:21. По предварительным подсчетам полиции, количество участников акции протеста политической партии "Национальный корпус" в Киеве составило 5 тысяч человек.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает, что за порядком на улицах столицы следили 1,5 тыс. работников полиции и Национальной гвардии. Они обеспечивали безопасность и правопорядок во время массовой акции и во время передачи требований участниками акции под Администрацией Президента ее сотрудникам.

Также работала полиция диалога и взрывотехническая и кинологическая службы.

"Акция прошла спокойно и без нарушений", - отмечают в МВД.

Напомним, последние несколько недель в Украине активизировались представители "Национального корпуса". Акции в центре Киева они устраивают уже третью субботу подряд. Активисты требуют арестовать близкого соратника президента Петра Порошенко Олега Гладковского, обвиняя его в "мародерстве" на оборонных контрактах.

9, 16 и 19 марта эти митинги привели к столкновениям с полицией в Киеве, Черкассах, Полтаве и Ивано-Франковске.

Ранее послы стран Большой семерки (G7) отправили письмо главе МВД Арсену Авакову, в котором выразили обеспокоеность "экстремистскими политическими движениями в Украине", намекая на "Национальный корпус" и "Национальные дружины".