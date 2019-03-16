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"Нацдружины" устроили потасовку возле предвыборного митинга Порошенко в Полтаве, есть задержанные

Пострадал один человек.

"Нацдружины" устроили потасовку возле предвыборного митинга Порошенко в Полтаве, есть задержанные
В Полтаве задержали около 10 активистов после потасовки с полицией
Фото: poltava.to

В Полтаве "Национальные дружины" (боевое крыло националистической партии "Национальный корпус") устроили потасовку перед началом предвыборного митинга президента Петра Порошенко. Правоохранители задержали около 10 человек, сообщается на сайте ведомства.

"Около 14:00 в центре Полтавы группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с сотрудниками полиции возле театра Гоголя. В результате провокации пострадал один гражданский человек", - говорится в сообщении полиции.

Как пишет местное издание "Полтавщина", группа молодых людей в форме "Нацдружины" бросала в правоохранителей плюшевых свинок. На замечание полицейских они не реагировали. После продолжения агрессивного поведения правоохранители задержали около 10 человек.

Сегодня в Полтаве с рабочим визитом находится Порошенко.

Напомним, утром в Киеве состоялась акция, организованная "Национальным корпусом", против взяточничества в оборонном секторе. Около двух тысяч участников прошли колонной от Майдана к Администрации президента, где бросали в полицейских плюшевыми свинками. Это намек на бывшую фамилию Гладковских - Свинарчук, которые фигурируют в коррупционном скандале в оборонном секторе.

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