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В Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчина

В доме обнаружили арсенал оружия.

В Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчина
В Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчина
Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области 16 марта в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его брат травмирован. Об этом сообщила Нацполиция Одесской области.

Происшествие произошло около 10 утра.

Пострадавшие - двое братьев. 31-летний мужчина погиб, 28-летнему оказали медицинскую помощь.

"По словам раненого, взрыв произошел, когда брат "играл" с гранатой. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Во время осмотра изъяты осколки гранаты, что взорвалась. Кроме того, в домовладении обнаружено неповрежденную гранату РГД-5, а также снаряды и тротил", - сообщили в полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Напомним, в Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранаты.

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