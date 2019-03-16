В Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчина

В Одесской области 16 марта в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его брат травмирован. Об этом сообщила Нацполиция Одесской области.

Происшествие произошло около 10 утра.

Пострадавшие - двое братьев. 31-летний мужчина погиб, 28-летнему оказали медицинскую помощь.

"По словам раненого, взрыв произошел, когда брат "играл" с гранатой. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Во время осмотра изъяты осколки гранаты, что взорвалась. Кроме того, в домовладении обнаружено неповрежденную гранату РГД-5, а также снаряды и тротил", - сообщили в полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Напомним, в Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранаты.