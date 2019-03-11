Реформа децентрализации на Одещине: трудности и вызовы

Реформа децентрализации – одна из тех, позитивные результаты которой не подлежат сомнению. Это европейский подход – передача полномочий и финансов от центра на места. И, одновременно уход от «совка», когда центральная власть решала все и вся вместо людей.

Фото: Макс Требухов

Благодаря реформе, те территории, которые объединились в громады (ОТГ), получили в 3-4 раза больше финансовых ресурсов. Раньше налоги на доходы физлиц не шли в местный бюджет, а сейчас 60% этой суммы остаются в казне громады. Туда же направляются 25% экологического сбора, единый налог и другие. Также предоставляются субвенции из госбюджета. Наконец, громады учатся подавать заявки на гранты и привлекают средства иностранных инвесторов. Самостоятельно разрабатывают перспективный план развития.

Не менее важно и то, что ОТГ распоряжаются всеми этими средствами исключительно на свое усмотрение. А не так, как считают нужным в Киеве. И это логично – громады лучше знают, какие у них есть проблемы и как их нужно решать.

Безусловно, промежуточные результаты децентрализации не так сильно ощущаются жителями крупных городов. Но, те поселки и села, которые считались бесперспективными и депрессивными, с высоким уровнем безработицы, начинают обретать «вторую жизнь». В них ремонтируются и даже строятся «с нуля» школы и детские садики. Ремонтируются дороги. Устанавливается освещение. Облагораживается территория.

Однако, как и любая другая реформа, реформа децентрализации встречает определенное сопротивление. В частности, медленно движется процесс объединения на Одещине – регион плетется в хвосте рейтинга областей по формированию состоятельных громад, 18-е место из 24-х.

Процесс создания объединенных территориальных громад стартовал в области, как и во всей Украине, в 2015 году. Тогда образовалось восемь ОТГ. В 2016 году процесс практически заморозился – прибавилось лишь три ОТГ. 2017-й год был более-менее продуктивным – к 11 ОТГ добавилось 14. В прошлом году – всего лишь 3.

Таким образом, на данный момент в Одесской области образовано 28 ОТГ, в которых проведены выборы. Покрывают объединенные громады только около 30% территории региона.

Частично это можно объяснить тем, что Одесская область является самой большой в Украине по площади – около 33 тысяч кв. км. Соответственно, приходится прикладывать больше усилий для покрытия региона громадами, чем другим областям.

Кроме того, есть реальные преграды для эффективного, быстрого и комфортного объединения громад на Одещине.

Во-первых, Одесский облсовет, отвечающий за организационные вопросы по децентрализации, предпринимает недостаточно активные действия по ускорению процессов создания ОТГ.

В частности, фактически не утвержден так называемый «перспективный план», который определял бы контуры будущих объединенных громад. После принятия первоначального варианта этого документа в 2015 году, облсовет множество раз вносил изменения, добавляя громады, которые приняли решение объединиться. То есть, «задним числом».

Во-вторых, районные администрации часто ставят палки в колеса, потому что реформа предусматривает, в конечном итоге, их ликвидацию.

В-третьих, нежелание отдельных представителей органов местного самоуправления рисковать и брать на себя ответственность. Они привыкли, что все проблемы решали за них. Потому заявляют – «не хотим и не будем объединяться». Их невозможно заставить – создание ОТГ проходит по базовому принципу добровольности.

В-четвертых, пересечение бизнес-интересов с представителями других населенных пунктов. Многие хотят монопольно контролировать свою территорию и не хотят подпускать к ней кого-то еще.

В-пятых, спекуляции на этническом факторе. Так, 8 из 11 районов Одещины, в которых вообще не создано ни одной ОТГ, расположены на юге области. Это территория компактного проживания представителей разных национальностей. «Местные князьки» используют этот фактор для «тихого саботажа» реформы.

Они сознательно манипулируют и сеют среди жителей различные мифы, настраивая их против объединения. Люди боятся закрытия молдавских и гагаузских школ, а также ликвидации сел. Их убедили в том, что децентрализация – это посягательство на самобытность. Хотя, ничего подобного реформа, конечно, не предусматривает.

Впрочем, в последний год ситуация несколько улучшилась. Если раньше местные лидеры в этих районах принципиально не хотели ничего слышать об объединении, то сейчас хотя бы заинтересовались успешными ОТГ. Они начали общаться со специалистами по объединению громад, посещать уже созданные ОТГ, чтобы убедиться в эффективности их работы.

В любом случае, процессы создания ОТГ не могут длиться бесконечно. Реформу децентрализации планируют закончить до 2020 года. И, скорее всего, Верховная Рада вынуждена будет изменить принцип добровольного объединения. Так, в свое время, поступили в Эстонии - после многолетнего «уговаривания» создавать общины переходили к добровольно-принудительному порядку объединения.