Устранение транспортного коллапса: эвакуаторы в помощь

За грубое нарушение правил парковки – жесткое наказание в виде принудительной эвакуации автомобиля. Это нормальная мировая практика. Если водителя нет на месте, а автомобиль мешает участникам дорожного движения или создает аварийную ситуацию, то другого способа решения проблемы просто не существует. Это вынужденная и, что не менее важно, действенная мера.

В Украине также предусмотрена работа эвакуаторов. Долгое время эвакуировали тех, кто «существенно препятствовал движению». Это весьма субъективная формулировка, которая нередко давала повод для оспаривания водителями своего нарушения.

Фото: parkservis.kiev.ua

Лишь в 2018 году вступил в силу законопроект по реформированию этой сферы. Припарковал автомобиль не по правилам – перед светофором, на автобусной остановке, на полосе общественного транспорта, на пешеходном переходе, на узком тротуаре (всего 17 конкретных оснований для эвакуации автомобиля) – получи по заслугам. Полиция и инспекторы по парковке имеют полное право на эвакуацию автомобиля.

Конечно, в любом крупном городе Украины существует дефицит законных парковок, что порою вынуждает автомобилистов нарушать правила. Местные власти, к сожалению, бездействуют в этом вопросе. А без создания полноценной парковочной инфраструктуры проблему автомобильного хаоса на дорогах решить невозможно.

Но это, безусловно, не снимает ответственности с автомобилистов, которые, порой, бросают машины там, где им удобно – здесь и сейчас. Не обращая внимания на правила дорожного движения. Это уже вопрос водительской культуры и взаимного уважения – над чем тоже необходимо работать… Возможно, с помощью тех же эвакуаторов.

Ведь, если твою машину эвакуируют, придется потратить деньги на оплату штрафа, транспортировку и хранение на штрафплощадке. А еще потерять немало времени - процедура возвращения автомобиля длительная и забюрократизированная. Страх повторной эвакуации останавливает водителей от нового нарушения – доказано мировой практикой.

В некоторых цивилизованных странах правила эвакуации намного жестче, чем у нас. Например, поводом для транспортировки авто на штрафплощадку могут стать: трещина на лобовом стекле, сильно затемненные стекла или разбитые фары.

Возвращаясь в Украину, стоит отметить, что активной борьбы эвакуаторов с «паркохамами» до сих пор не видно. Казалось бы, работы непочатый край. Долго нарушителей искать не придется. Но, борьба с «героями парковки» ведется точечно. Как следствие – хаотичная парковка и непрекращающиеся пробки.

Одна из ключевых причин – недостаточное количество эвакуаторов. В Киеве, например, на всю столицу работают около 10 эвакуаторов, принадлежащих коммунальным предприятиям. По другим городам ситуация еще хуже, во многих и вовсе нет эвакуаторов на балансе.

Да, стоимость одной такой машины немаленькая – 80-100 тысяч евро. Но можно доступно купить их в лизинг, то есть в долгосрочную аренду с возможностью выкупа. Можно наладить сотрудничество с частными компаниями.

В Одессе решать вопрос эвакуаторов тоже не спешат. Чиновники заверяют, - «с эвакуаторами очень много нюансов, которые надо отрегулировать, потому такое нововведение пока не планируется».

Безусловно, вопрос эвакуации имеет свои специфические проблемы. Но, при желании, выход из ситуации найти можно. Например, в прошлом году предприятие-монополист, не имеющее своих эвакуаторов, заказывало эту услугу у частных фирм, да и штрафплощадку обслуживали частники. Почему до сих пор вопрос принудительной транспортировки авто не отрегулирован? Все механизмы для отладки такой работы есть, включая законодательную базу.

Например, в Днепре в этом году за неправильную парковку, на пешеходном переходе, пытались эвакуировать автомобиль мэра города. Правда, только пытались... автомобиль был бронированным, и эвакуатор физически не смог его поднять. После этого власти решили закупить специальные эвакуаторы для таких автомобилей.

Можно сколько угодно призывать автомобилистов «начать с себя» и правильно парковаться. Но, кроме информационных кампаний, необходимо показать реальный механизм воздействия на нарушителей.