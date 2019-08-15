У Маріуполі ПДМШ розпочав реалізацію спільного медичного проекту з ДПСУ

Для проведення диспансеризації прикордонників до Маріуполя прибула група лікарів ПДМШ. До її складу увійшли терапевт з Івано-Франківської області Галина Черниш, кардіолог з Київщини Олена Скоробогач, дві рівненські лікарки: невролог Лариса Ярмолюк і лікар УЗД Любов Ярмолюк, психолог з Дніпропетровщини Сергій Усенко, терапевт із Львівської області Наталя Нагурська та київський хірург Сергій Стаскевич. Пізніше до них приєднається гінеколог. Керівник групи – Ігор Буйвол.

Разом з медиками-добровольцями в одній команді працюють двоє лікарів Головного військово-медичного клінічного центру ДПСУ: начальник інфекційного відділення полковник медичної служби Валентин Примак і начальник ЛОР-відділення підполковник медичної служби Андрій Гарасимів.

За словами начальника відділення охорони здоров’я Маріупольського загону морської охорони майора медичної служби Олександра Яковчука, диспансеризація є щорічним поглибленим медичним обстеженням персоналу і є надзвичайно важливою процедурою: «За підсумками диспансеризації я складаю лікувально-профілактичний план на наступний рік, за яким здійснюються всі мої заходи для покращення здоров’я військовослужбовців, їхнє лікування та реабілітація тощо».

Він також наголосив на важливості допомоги з боку ПДМШ, яка не просто розвантажила фахівців з госпіталю прикордонників. «Звісно, що у нас є свої спеціалісти, але погляд зі сторони на військову ланку є корисним, адже іноді кажуть, що військова і цивільна медицина мають певні відмінності. Крім того, наявність у ПДМШ портативного апарату УЗД дозволяє на місці визначити певні нозології та підібрати контингент для обстежень», – сказав Олександр Яковчук.

Лікарів ПДМШ, які працюватимуть в Маріуполі до 20 серпня, розмістили на базі Донецького прикордонного загону ДПСУ. Для запуску проекту до Маріуполя також приїхали виконавчий директор ПДМШ Таміла Данілевська разом з менеджером з питань комунікації Олександром Железняком і водієм В’ячеславом Данілевським. У неділю вони обговорили організаційні питання з начальником служби охорони здоров’я Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ підполковником медичної служби Олег Гаврашенком, начальником відділення охорони здоров’я Донецького прикордонного загону майором медичної служби Андрієм Родіним та Олександром Яковчуком. Таміла Данілевська також зустрілася з начальником Донецького прикордонного загону полковником Анатолієм Коцюрбою.

«На мою думку, початок проекту видався напрочуд вдалим, – поділилася враженнями Таміла Данілевська. – Здається, професіоналізм і сумлінність лікарів ПДМШ не залишилися непоміченими ані пацієнтами-прикордонниками, ані їхнім керівництвом, яке надало нам найвищий рівень сприяння. Від імені всієї нашої групи хочу висловити щиру вдячність і Анатолію Коцюрбі, і Олегу Гаврашенку, і Андрію Родіну, і Олександру Яковчуку, а також всім службовцям обох загонів не тільки за їхню підтримку, але й за їхню неймовірну гостинність».

Співпраця ПДМШ з прикордонниками відбувається на підставі меморандуму про співробітництво між добровольчим шпиталем та Адміністрацією ДПСУ, який підписали Голова ДПСУ Сергій Дейнеко та голова Наглядової ради ПДМШ Геннадій Друзенко. Згідно з документом, сторони співпрацюватимуть під час Операції об’єднаних сил «з метою проведення діагностики, диспансеризації та надання медичної допомоги» військовослужбовцям і працівникам ДПСУ, які проживають або проходять службу в районах проведення ООС.