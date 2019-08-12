Діти з особливими потребами повинні мати умови для розвитку

Минулого року у Гадячі створили інклюзивно-ресурсний центр для дітей, що мають особливості розвитку.

Центр відкрито на базі місцевого дошкільного закладу за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону. Відвідувачами центру стали діти не лише з Гадяцької об’єднаної територіальної громади, а також тут обслуговуються юні мешканці інших двох ОТГ Гадяччини – Сергіївської та Петрівсько-Роменської. Усього інклюзивно-ресурсний центр приймає близько сотні діток.

Послуги центру безкоштовні для їх батьків. В інклюзивному центрі є необхідні меблі та приладдя для комфортних умов навчання та соцадаптації дітей. Також з малечею працюють психологи, дефектологи та логопеди.

Унікальність нашого центру в тому, що він єдиний в Україні, де використовують методику Numikon. “Математика без цифр” – це умовна назва методики розвитку особливих дітей Numikon, яку ефективно використовують у Нідерландах.

Її собі на озброєння взяли і гадяцькі педагоги-реабілітологи. Дана методика корисна для розвитку дітей, які мають “Синдром Дауна”. Завдяки цій методиці, дітки, які мають порушення, вчаться рахувати, розпізнавати цифри, зважувати та розпізнавати кількість.

Загалом, у Гадяцькому інклюзивно-ресурсному центрі проводять діагностику дітей віком від 2 до 18 років. Тут працює шість корекційних педагогів, які, крім роботи з дітьми, також проводять консультування батьків та педагогів.

Кожна дитина заслуговує на те, щоб навчатися і розвиватися. Завдяки налагодженій роботі команди професіоналів реабілітаційного центру, наші дітки, мають якісні і комфортні умови для розвитку.

Переконаний, кожна громади повинна мати свій інклюзивно-ресурсний, щоб мешканці віддалених сіл не їхали на реабілітацію за сотні кілометрів до обласних реабілітаційних центрів, а мали змогу пройти курс у себе вдома.