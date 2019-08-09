Головна умова для відкриття «вільного ринку земель»: звільнення за власним бажанням

Для моделі так званого «вільного ринку земель» логічний наступний ланцюг: «продажність земель» - «іноземні інвестиції» - «економічне зростання». Цю логіку підтверджує і факт обговорення Офісу Президента зі Світовим банком питання відкриття так званого «вільного ринку землі». Отже, скоро ми отримаємо офісно-президентську модель так званого «вільного ринку земель».

Фото: zn.ua

В основу економічного зростання за офісно-президентською моделлю беруться іноземні інвестиції, вірніше надходження грошей-валюти за продаж української землі, бо власних інвестицій не має.

Для того, щоб прийшли іноземні інвестиції, необхідне існування можливості у іноземного капіталу купувати і концентрувати землю напряму чи опосередковано в «своїх руках». Фактично, це «вільний ринок» для іноземців та іноземного капіталу, незважаючи на існування можливості антимонопольних обмежень, та умовно вільний для українців та суто українського капіталу з причин негрошовитості.

Також, така офісно-президентська модель ринку землі повинна передбачати надання права власникам землі передчасно в односторонньому порядку «розривати» договори користування (оренда, емфітевзис) землею. Це і зрозуміло, бо хто ж буде купувати землю обтяжену орендою з неефективною (низькою) орендною платою. Та і взагалі, вільний так вільний – так краще і Світилам Світового Світу.

У разі відсутності у так званому «ринку землі» опції «розірвання» договорів користування (оренда, емфітевзис) за «власним бажанням» її власника, за землю буде даватися низька цінова пропозиція, яка не буде відповідати ціновому запиту продавця землі (зубожілого селянина-власника землі) і земля тоді не товар і ринок – не ринок. А значить ніякого тимчасового економічного зростання для офісно-президентської моделі не буде і його, навіть, і на папері не «намалювати».

Відсутність економічного зростання – це крах для Президента на фоні обезземелення українців і тут вже простими звільненнями не обійтися.

Отже, пани-орендарі земель українських – відцарювали! Чекаємо права селянина-власника землі «розривати» договори оренди за власним бажанням і вашої капітуляції перед закордонно-іноземними інвесторами.

А також, чекаємо турків, китайців, саудитів, може і росіян з данцями і германцями.

Велкам, відкриваємо калітку – Україна розпродається!