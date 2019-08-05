Народу надоели стерео и квадро. Он возжелал моно

А еще мы знаем, что «глас народа — глас Божий» (выражение приписывается знаменитому поэту — очень древнему греку, имя которого сложно запомнить, да оно нам и не нужно: всё равно — не Гомер).
Таким образом, власть, полученная голосованием (глас!) народа, есть тем более власть от Бога.
А уж с какой целью Бог дает такую власть (в нашем случае — явную моновласть, то есть одной партии/фракции), нам неведомо.
Возможно, чтоб дать процветание.
Возможно — дать заслуженное.
Возможно — вознаградить.
Возможно — показать и наказать.
Время — покажет.
А накажет ли?..