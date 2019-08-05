Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Скончался шансонье Вилли Токарев
Скончался шансонье Вилли Токарев
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
В США произошла вторая за сутки массовая стрельба с погибшими (обновлено)
В США произошла вторая за сутки массовая стрельба с погибшими (обновлено)
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
В США произошла третья за сутки массовая стрельба
В США произошла третья за сутки массовая стрельба
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
ГлавнаяБлогиБлог Александра Кирша

Народу надоели стерео и квадро. Он возжелал моно

Библия — устами апостола Павла — учит, что «нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1).

Фото: EPA/UPG

А еще мы знаем, что «глас народа — глас Божий» (выражение приписывается знаменитому поэту — очень древнему греку, имя которого сложно запомнить, да оно нам и не нужно: всё равно — не Гомер).

Таким образом, власть, полученная голосованием (глас!) народа, есть тем более власть от Бога.

А уж с какой целью Бог дает такую власть (в нашем случае — явную моновласть, то есть одной партии/фракции), нам неведомо.

Возможно, чтоб дать процветание.

Возможно — дать заслуженное.

Возможно — вознаградить.

Возможно — показать и наказать.

Время — покажет.

А накажет ли?..

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист, народный депутат Украины
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,

Другие записи блога:

Читайте также