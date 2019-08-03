"Никому ни копейки не платил, и этого не может быть никогда".

Президент Владимир Зеленский настаивает, что не пользовался услугами американских лоббистов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби: вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне людей... Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил... Я этого не делал, мне это не нужно, я никому ни копейки не платил, и этого не может быть никогда", - сказал Зеленский журналистам в субботу в Трускавце.

Напомним, ранее на этой неделе американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 года.

Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар $60 тыс. и возмещение расходов в размере $9,371 тыс.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Зеленского категорически отрицала существование такого контракта

Соглашение под регистрационным номером 6661 подписали 3 апреля 2019 года. В приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский - Слуга Народу, при посредничестве Маркуса Коэна". Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72, Торговый центр "Олимпийский", 2 этаж. Цель соглашения: поднять "имидж" Владимира Зеленского - Слуги Народа.

21 мая 2019 контракт официально был закрыт.