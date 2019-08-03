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США начали разработку новых ракетных систем

США начали разработку новых ракетных систем
Марк Эспер
Фото: newsader.com

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон ускорил разработку новых ракетных систем. Об этом заявил американский министр обороны Марк Эспер в пятницу, 2 августа, передает DW.

По его словам, США уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования". Он также рассказал, что ракетная программа пока что находится на "ранней стадии".

При этом Эспер обвинил Россию в "продолжительных и неоднократных нарушениях" ДРСМД тогда, как "Соединенные Штаты добросовестно придерживались своих обязательств в рамках соглашения".

Напомним, 2 августа официально завершился договор между США и Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соединенные Штаты возлагают ответственность за прекращение действия договора на Росси. В свою очередь, МИД РФ заявил, что соглашение перестало действовать "по инициативе американской стороны".

В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве признают наличие ракеты, но утверждают, что она не нарушает договор.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет заключить новый ракетный договор между США, Россией и Китаем.

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