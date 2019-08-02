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В России оценили ущерб от лесных пожаров

С каждым годом количество пожаров растет.

В России оценили ущерб от лесных пожаров
Вид на пожар с вертолета
Фото: EPA/UPG

Счетная палата России оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода. В январе-июле 2019 в стране произошло 7,6 тысячи лесных пожаров.

В ведомстве напомнили, что следят за ситуацией по поручению президента РФ Владимира Путина, передает Интерфакс.

За три последних года пожаров в РФ стало на 12% больше и в 2018 году их случилось 11,4 тысячи. Пройденная огнем площадь выросла в 3,2 раза, составив в 2018 году 8,5 млн га. Аудиторы отметили, что это больше Австрии и сопоставимо с Тверской областью. За три год ущерб от пожаров составил 68,9 млрд рублей.

"Основными причинами пожаров стали нехватка финансирования, отсутствие техники для тушения, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах и низкое качество противопожарных мероприятий, которые проводят арендаторы", - говорится в сообщении.

В 2018 году наиболее пожароопасные регионы стали получать больше денег, но это не принесло положительных результатов, отметили в Счетной палате.

Общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, по состоянию на 1 августа, превысила 3 млн гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, Якутии, а также в одном муниципальном районе Бурятии.

Дым и смог от российских пожаров дошли до Аляски и побережья Канады.

Как сообщалось, долгое время власти отказывались тушить пожары, ссылаясь на высокие затраты.

31 июля к борьбе с пожарами по поручению президента Путина подключилось Минобороны РФ.

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