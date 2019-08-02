Правительство Польши отменило налог для молодежи, чтобы остановить эмиграцию

От налога освобождены граждане до 26 лет с доходом менее 20 тыс. евро в год.

Правительство Польши отменило налог для физических лиц, которым не исполнилось 26 лет и доход которых меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год, чтобы остановить выезд граждан из страны и увеличить доходы около двух миллионов человек. Об этом пишет "Немецкая волна".

Решение вступило в силу 1 августа. По информации издания, налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля.

Ранеео премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется, что это "предотвратит дальнейшие потери, обескровливание населения, что особенно больно для нации, общества, когда речь идет о молодом поколении".

Моравецкий добавил, что с момента вступления Польши в Европейский союз в 2004 году из страны выехали около полутора миллиона поляков - это почти население Варшавы. По другим данным, страну покинули около двух миллионов граждан Польши.

В издании отметили, что по результатам недавних опросов уже 15% поляков заявили о готовности вернуться в родную страну. Больше всего положительных ответов по возврату было получено от тех граждан Польши, которые проживают в Великобритании.

Напомним, по данным компании Deloitte, украинцы являются одними из самых крупных инвесторов в польскую недвижимость среди иностранцев в 2018 году: за год они приобрели 110 тысяч квадратных метров недвижимости.