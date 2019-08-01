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​Президент Узбекистана подарил Лукашенко статуэтку хоккеиста с его лицом и потайной дверкой

Если дверку открыть, то в груди у "хоккеиста" виден флаг и герб Беларуси.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Беларусь подарил Александру Лукашенко статую хоккеиста с лицом белорусского президента.

Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

На груди у статуэтки есть потайная дверка, на внутренней стороне которой фотография младшего сына президента Николая Лукашенко. Если дверку открыть, то в груди у "хоккеиста" виден флаг и герб Беларуси.

Фото: president.gov.by

Фото: president.gov.by

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и белорусскую вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра.

Президенты пообщались в резной беседке, которую Мирзиеев подарил Александру Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой бюст.

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