Столичные жители задержали мужчину, который отобрал у 73-летней прохожей кошелек, сорвал с ее шеи цепочку и проглотил ее. Об этом сообщает пресс-центр полиции Киева.

На место происшествия вызвали полицию, которая установила, что злоумышленник - 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи.Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил. Во время медосмотра на рентген снимке задержанного врачи обнаружили украшение.

По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в этом месяце следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки. На похищенные деньги он купил современные гаджеты и телевизор. Эти товары, а также остаток похищенных денег обнаружили у мужчины по месту жительства.

29-летний следователь задержан и находится в изоляторе временного содержания. Дело в отношении его передано в Госбюро расследований.