Берегись… в автомобиле

Неделю назад в центре Киева произошло ограбление инкассаторского автомобиля . Неизвестный преступник, воспользовавшись незапертой дверью авто, взял пакеты с деньгами. Прямо во время плановой инкассации банковского отделения. Взял и… скрылся в расположенной рядом парковой зоне. Об инциденте написали СМИ со ссылкой на пресс-службы МВД Украины и банка. В полиции 22 июля открыли уголовное производство по факту произошедшего. И буквально в этот же день – бывают же совпадения – прислали к нам в Федерацию напоминание о грядущем нормативном ужесточении требований к инкассаторским авто. Дескать, в Украине наблюдается рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, а потому нужно позаботиться о защите самих охранников .

Фото: Виталий Мирошниченко

В общем, самое время сейчас обратить внимание: даже профессионалы-инкассаторы, имеющие специальные знания и подготовку, не всегда способны защитить бронированное авто, которое находится под круглосуточным наблюдением МВД Украины. Проблематику участившихся угонов автомобилей полиции оставлю без комментариев. Проблема ясна, задумаемся, кто виноват и что делать собственникам транспортных средств?

Прежде всего, освежим в памяти официальные рекомендации полиции о том, как защитить авто от угона – памятки на эту тему нетрудно отыскать в Интернете. Обобщу их смысл с некоторыми, на мой взгляд, принципиальными уточнениями. Итак, рекомендуется:

1. Закрывать двери, покидая автомобиль, не оставлять в салоне ключи зажигания, документы, сумки, прочие вещи. Проверять надежность закрытия дверей и стекол, даже если оставляете транспортное средство «на минутку» или «на пару метров». А с учетом криминогенной ситуации в Украине впору позаботиться и о том, чтобы двери и стекла авто были блокированы даже тогда, когда Вы - за рулем. Случалось, что водителей выбрасывали из машин прямо на перекрестках! В нормативах обеспечения безопасности первых лиц, например, сказано, что стекла при движении должны быть строго закрыты (в исключительных случаях - едва приоткрыты).

2. Не оставлять машину без присмотра в местах большого скопления транспорта и людей (в том числе – на парковках возле супермаркетов) на долгое время. Не парковаться в неосвещенных и недоступных для взора местах, а также – вне охраняемых стоянок и парковок. По оценкам полиции, обычно угоны совершаются в темное время суток, чаще – перед рассветом. К тому же – если кто не в курсе – не редкость в наше время вооруженные разбойные нападения на трассах Киев-Харьков, Киев-Львов, Киев-Одесса на водителей, ночующих в автомобилях на неохраняемых территориях. В таких ситуациях обычные двери и стекла, даже плотно закрытые, не спасут. Стекла должны быть бронированными или, как минимум, укрепленными. Еще лучше - спланировать маршрут правильно и заблаговременно, во избежание ночных переездов (которые сами по себе являются рискованными, особенно для начинающих водителей), а также ночевок на парковках, которые не защищены. Очевидно, что лучше ставить авто на охраняемых стоянках (а в идеале – в свой гараж, где повышается сохранность не только от воров, но и от непогоды). Целесообразно также использовать автомобильный регистратор и системы круглосуточного GPS-мониторинга – источники достоверных сведений о происходящем с автомобилем и архива событий. Такой архив в случае инцидента может служить дополнением к доказательной базе.

3. Оборудовать авто электронными противоугонными системами и не забывать пользоваться ими. Известно, что, если угонщик не может запустить стартер за пару минут, то он, скорее всего, покинет место преступления ни с чем. При этом необходимо учитывать, что опытные угонщики отслеживают все новинки противоугонных систем, изучают их слабые места и даже имеют связи с отдельными СТО или сотрудниками СТО, которые такие системы устанавливают. Только в Киеве, по открытой информации МВД Украины, действует несколько преступных групп, оснащенных код-грабберами и другими устройствами, позволяющими нейтрализовать многие, даже современные, системы сигнализаций. Лично я сочетаю заводскую и дополнительную противоугонные системы, понимая, что как одна, так и вторая – это не панацея от угона, а способ минимизации риска. Возможно нелишне разместить на кузове авто наклейку, информирующую о наличии противоугонных систем. В МВД Украины отмечают, что этот психологический ход может способствовать профилактике угона. А вот уточнение, какой именно охранной системой оснащено авто, может быть лишним, я бы даже сказал – нецелесообразным.

4. Механические блокираторы – важное дополнение к электронным противоугонным системам и сигнализации. Блокираторов и прочих «секретиков» известно множество с «дедовских» времен, обычно их устанавливают на рулевое колесо, на коробку переключения передач или интегрируют в систему зажигания. Многие в Украине используют также «секретки», специальные гайки, болты для крепления колес, чтобы затруднить их несанкционированное снятие, маркируют покрышки и диски. А я со своей стороны рекомендую использовать… армированную резину. Только в этом случае – когда грабители пробивают колеса или даже стреляют по ним – Вы сможете чувствовать себя относительно безопасно и продолжать движение. Не забудем также о заблаговременной (ну, чтобы без очередей в СТО) сезонной замене покрышек и контроле их качества.

5. Убедиться в исправности автомобиля перед началом движения. Добавлю к этому: убедиться, что рядом с автомобилем нет подозрительных лиц, прежде чем сесть в салон или открыть гараж. В особенности – в темное время суток или в безлюдном месте. Напомню также, что в Украине помимо прав собственности (владения) имуществом, действуют нормы, обязывающие обеспечить его сохранность. Соответственно в случае угона необходимо безотлагательно сообщать о краже соответствующим органом. Чем быстрее будут сориентированы наряды полиции – тем меньше у преступников шансов скрыться на угнанном авто. Работа «по горячему» существенно повышает вероятность того, что преступление будет раскрыто.

Вместо резюме: говоря о безопасности водителей и их автомобилей, часто забывают о самом главном – Правилах дорожного движения. Их важно знать, их нужно соблюдать и… не покупать водительские удостоверения! Только тогда Вы будете в безопасности на дороге, когда научитесь ее «читать». Это приходит с правильным водительским опытом. Но даже такой опыт не должен раскрепощать, освобождая водителя от ремней безопасности, наличия в автомобиле аптечки и огнетушителя. (Огнетушитель, к слову, в критической ситуации может служить средством защиты не только от огня, но и от нападающих – закон этого прямо не запрещает.) ППД можно и нужно чаще перечитывать. Во-первых, правила со временем корректируются, во-вторых – неумолима статистика: в жуткие аварии чаще попадают водители со стажем от двадцати лет, а не новички.