Навчання для дорослих: модний тренд чи рецепт успішного розвитку України?

Майже п'ята частина працездатного населення України, тобто кожен шостий українець знаходиться за кордоном. Із країни назавжди виїхали мільйони наших громадян у пошуках кращої долі, більшість із яких працюють на підробітках, на кшталт збору полуниці в Польщі чи догляду за літніми людьми в Португалії. І якщо раніше ніхто не підіймав тему масового відтоку «українських мізків» за кордон , зараз кожен політик вважає за потрібне озвучити цю проблему. Але де ж рішення?

В успішних країнах світу багато уваги приділяється освіті дорослого населення впродовж усього життя (Life Long Learning), адже освіта має бути доступною для всіх поколінь. Це – запорука довголіття, оскільки людина помирає не від старості, а саме тоді, коли втрачає сенс життя, коли немає нічого, що б її цікавило.

А як зробити навчання доступним для всіх дорослих українців, а не тільки для слуг народу?

Навчання Впродовж Життя – це відповідь на виклики сучасного світу, який змінюється настільки швидко, що знання, отримані у навчальних закладах, через 5 років знезцінюються вдвічі, а через 10 років взагалі безнадійно старіють. І цей тренд тільки посилюється. Він вже отримав свою назву – інфляція знань.

Наразі в світі серед найуспішніших країн йде глобальна війна насамперед не за природні чи воєнні ресурси, а за людей, нематеріальні активи та людський капітал.

Україна, на жаль, вщерть програє цю найважливішу війну.

Безумовно, для вирішення даної проблеми потрібен цілий комплекс дій – від залучення інвестицій та створення нових робочих місць до підвищення якості життя в Україні. Але з чого почати? Який крок швидко зупинить масову міграцію та стане головним чинником можливості українцям реалізувати себе в своїй країні?

Правильно – запровадження масового та безкоштовного Навчання Впродовж Життя для всіх українців. Українці повинні мати можливість вільно набувати навички майбутнього, яким не вчать у школах та університетах, що дозволить отримати роботу своєї мрії, відкрити власну справу та саморозвиватись в Україні на благо себе та держави.

Забезпечити освіту для молоді без хабарів. Зараз ще триває вступна кампанія, студенти змагаються у своїх знаннях та вміннях. Безсумнівно, навчання для студента – основна робота, і він має усвідомлювати, що приватні підприємці та фірми зацікавлені у кваліфікованих спеціалістах, тому їм потрібні не бали та рейтинги, а знання. Якщо студенти все усвідомлять, то це до певної міри зменшить хабарництво. Це, звичайно, ганебне явище, яке вносить великий елемент несправедливості в навчальний процес: трапляється, що студент, який постійно вчиться, має нижчі бали від того, хто їх купує через хабарі. Рецепт може полягати ще й у покаранні тих, хто бере хабар свідомо і схиляє до цього давача. Однак впіймати хабарників за руку непросто. Не слід забувати й про те, що здебільшого на викладача, який не бере хабарі, йде потужний тиск із боку всяких «прохачів».

Ще одним виходом може стати створення конкурентного простору для безкоштовного навчання людей будь-якого віку. Таким чином можна підвищити професійні знання та власний попит на українському ринку праці.

І це можливо вирішити досить швидко – протягом одного року.

Саме тому ми з командою Асоціації інноваційної та цифрової освіти запустили соціальний проект «Освітній Хаб міста Києва:територія нових можливостей для кожного» (eduhub.in.ua), місія якого – вперше в Україні реалізувати концепцію Навчання Впродовж Життя на рівні цілого міста. І вже через півроку мережа хабів зможе охопити всю країну.

Від сьогодні всі українці незалежно від віку, статі та роду діяльності, знаходячись у будь-якому місці та у будь-який час, безкоштовно мають можливість отримати практичні навички, що потрібні кожному, які міжнародні експерти Світового економічного форуму в Давосі визнали найзатребуванішими у 2020 році: позитивні комунікації, емоційний інтелект, ефективні продажі, вміння керувати людьми та проектами тощо.

А для того щоб відпрацювати ці навички на практиці, застосовується інноваційна модель змішаного навчання (blended earning), що поєднує онлайн-навчання та практичні тренінги зі спеціально підготовленими тренерами.

В Україні є можливість для саморозвитку, постійного підвищення кваліфікації та особистісного росту. Потрібно діяти, не припиняти вчитись, і вже найближчим часом побачимо, як наша країна перетворюється на потужну державу з думаючими та ерудованими людьми, а не з джерелом сировини та робочих рук.

Реалізуйте себе в Україні!