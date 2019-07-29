Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ПЦУ провела в Киеве крестный ход ко Дню Крещения Руси (добавлены фото)
ПЦУ провела в Киеве крестный ход ко Дню Крещения Руси (добавлены фото)
Кандидата от "Слуги народа" исключили из творческого объединения Babylon’13 за "одиозную риторику"
Кандидата от "Слуги народа" исключили из творческого объединения Babylon’13 за "одиозную риторику"
Чему научат «слуг народа»?
Чему научат «слуг народа»?
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
ГлавнаяОбществоОбразование

Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт

Сегодня родители понимают, насколько важна будущая успешная самореализация ребенка, а главное - анализируют, что для этого нужно.

Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Фото: Макс Левин

51% украинцев считают, что современная система образования не соответствует потребностям украинского рынка труда. При этом 32% опрошенных выбрали ответ "скорее не соответствует", а 19% - "точно не соответствует". Зато 40,9% считают современную систему образования соответствующей потребностям рынка труда ("точно да" - 8,9%, "скорее да" - 32%). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Раннее программирование как составляющая современного образования", проведенного Институтом Горшенина совместно с группой компаний "Эверест".

"Сегодня мы наблюдаем не просто рост спроса на изучение программирования среди детей различных возрастных групп, а новый уровень образованности родителей относительно потребностей и особенностей современного рынка труда. Они понимают, насколько важна будущая успешная самореализация ребенка, а главное - анализируют, что для этого нужно. По сути, это уже является важнейшим шагом на этапе формирования новых подходов к предоставлению и получению современного школьного образования. Наличие большого общественного запроса приближает нас к реализации соответствующих проектов", - подчеркнул президент группы компаний "Эверест" Юрий Чубатюк, комментируя результаты исследования.

Напомним, что социологическое исследование "Раннее программирование как составляющая современного образования" проводилось в апреле-мае 2019 года, в нем приняли участие 1000 респондентов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также