Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт

Сегодня родители понимают, насколько важна будущая успешная самореализация ребенка, а главное - анализируют, что для этого нужно.

51% украинцев считают, что современная система образования не соответствует потребностям украинского рынка труда. При этом 32% опрошенных выбрали ответ "скорее не соответствует", а 19% - "точно не соответствует". Зато 40,9% считают современную систему образования соответствующей потребностям рынка труда ("точно да" - 8,9%, "скорее да" - 32%). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Раннее программирование как составляющая современного образования", проведенного Институтом Горшенина совместно с группой компаний "Эверест".

"Сегодня мы наблюдаем не просто рост спроса на изучение программирования среди детей различных возрастных групп, а новый уровень образованности родителей относительно потребностей и особенностей современного рынка труда. Они понимают, насколько важна будущая успешная самореализация ребенка, а главное - анализируют, что для этого нужно. По сути, это уже является важнейшим шагом на этапе формирования новых подходов к предоставлению и получению современного школьного образования. Наличие большого общественного запроса приближает нас к реализации соответствующих проектов", - подчеркнул президент группы компаний "Эверест" Юрий Чубатюк, комментируя результаты исследования.

Напомним, что социологическое исследование "Раннее программирование как составляющая современного образования" проводилось в апреле-мае 2019 года, в нем приняли участие 1000 респондентов.