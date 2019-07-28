Водитель был пьян и сбежал после аварии.

Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно микроавтобус врезался в электроопору, в результате чего погиб 33-летний пассажир, еще три человека - госпитализированы. Об этом сообщили в Нацполиции области.

ДТП произошло вечером в субботу, 27 июля на улице Киевская.

"23-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz 308» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору", - говорится в сообщении.

33-летний мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм погиб на месте.

Еще трое пассажиров, находившихся в грузовом отделении микроавтобуса, травмировались, их доставили в больницу.

У родного брата погибшего, 33-летнего жителя Ровно, медики диагностировали неполный травматический отрыв ушной раковины, у другого 33-летнего мужчины - перелом локтевой кости и нижней челюсти, у 34-летнего жителя Ровно - закрытую травму грудной клетки, ушиб туловища.

Фото: rv.npu.gov.ua

Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» сразу после аварии скрылся.

Его разыскали патрульные полицейские совместно с Нацгвардией. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 1,4 промилле.

23-летнего жителя Ровно задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, вчера патрульные в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину с трехлетним мальчиком.