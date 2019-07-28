Команда президента намерена провести административную реформу
Команда президента намерена провести административную реформу
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
В Белой Церкви ввели ограничительные меры из-за масштабной спецоперации по задержанию членов ОПГ (обновлено)
В Белой Церкви ввели ограничительные меры из-за масштабной спецоперации по задержанию членов ОПГ (обновлено)
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Шустер возвращается на телеканал "Украина"
Шустер возвращается на телеканал "Украина"
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Ровно микроавтобус влетел в электроопору: один погибший, трое раненых

Водитель был пьян и сбежал после аварии.

Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно микроавтобус врезался в электроопору, в результате чего погиб 33-летний пассажир, еще три человека - госпитализированы. Об этом сообщили в Нацполиции области.

ДТП произошло вечером в субботу, 27 июля на улице Киевская.

"23-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz 308» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору", - говорится в сообщении.

33-летний мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм погиб на месте.

Еще трое пассажиров, находившихся в грузовом отделении микроавтобуса, травмировались, их доставили в больницу.

У родного брата погибшего, 33-летнего жителя Ровно, медики диагностировали неполный травматический отрыв ушной раковины, у другого 33-летнего мужчины - перелом локтевой кости и нижней челюсти, у 34-летнего жителя Ровно - закрытую травму грудной клетки, ушиб туловища.

Фото: rv.npu.gov.ua

Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» сразу после аварии скрылся.

Его разыскали патрульные полицейские совместно с Нацгвардией. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 1,4 промилле.

23-летнего жителя Ровно задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, вчера патрульные в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину с трехлетним мальчиком.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также