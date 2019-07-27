Патрульные в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину с трехлетним мальчиком

В Харькове в пятницу, 26 июля, произошло ДТП с участием патрульного автомобиля, в результате которого пострадала 59-летняя женщина и 3-летний мальчик. Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

ДТП произошло около 20:35 на перекрестке проспектов Петра Григоренко - Героев Сталинграда.

"Предварительно установлено, что автомобиль "Toyota Prius" двигался по проспекту Героев Сталинграда. Осуществляя поворот в направлении проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на женщину. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик", - говорится в сообщении.

В результате ДТП их госпитализировали с предварительным диагнозом ссадины колен у женщины и повреждением мягких тканей у мальчика.

Все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. По указанному факту инициировано служебное расследование.

Напомним, в Кропивницком после потасовки с патрульными умер водитель.