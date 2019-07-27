В воскресенье в Киеве потеплеет до +31 градуса

28 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, в Закарпатье днем и ночью кратковременный умеренный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+34 градуса.

В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

27 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в районе Одессы +20 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.