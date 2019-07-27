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На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен военный

Предыдущие сутки прошли без обстрелов.

На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен военный
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 26 июля, вооруженные формирования Российской Федерации придерживались режима прекращения огня на Донбассе. Потерь с украинской стороны нет. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.

С начала субботы, 27 июля, боевики совершили один обстрел позиций ВСУ, в результате которого ранения получил украинский военный.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Крымского из автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, вчера американская делегация во главе с Волкером посетила зону ООС на Донбассе. Дипломаты встретились с командующим ООС и посетили КПВВ "Станица Луганская".

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